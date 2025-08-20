General Rodríguez: Larroque y García entregaron escrituras a familias

En el marco de la política de regularización dominial que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo una nueva jornada de escrituración gratuita en General Rodríguez. Allí, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto al intendente Mauro García, encabezaron la entrega de 163 títulos de propiedad a familias del distrito, garantizando seguridad jurídica y acceso al derecho a la vivienda.

Durante el acto, Larroque destacó que gracias a la gestión del Estado bonaerense “es un día histórico para muchas familias, porque van a poder iniciar una nueva etapa”, y en ese sentido resaltó que “es una decisión política que tomó en su momento el gobernador Axel Kicillof cuando asumió y recibió un informe sobre la situación de irregularidad dominial”. “En este distrito se llegó ya a entregar 5.500 escrituras y el objetivo es llegar a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Asimismo, remarcó que “el Estado es un garante de derechos que permite que vecinos y vecinas tengan la escritura de manera gratuita” y que aunque esta acción tiene un costo, “para el Estado provincial significa una inversión”.

Por tal motivo, agregó: “Este hecho no tiene que pasar desapercibido y lo tenemos que defender. Hoy, ustedes se llevan esta escritura y tienen el derecho que les corresponde”. El intendente, en tanto, sostuvo que “toda la inversión que hicieron a lo largo de sus vidas, ahora les pertenece en forma legal” y valoró: “esto no lo hacemos solo desde el municipio sino porque en la Provincia hay un gobernador y un ministro que realmente tienen una profunda mirada de lo que significa tener la escritura”.

“Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando en este proceso, y de que hay un camino, que hay que seguirlo, porque pese a las idas y venidas, con el tiempo se llega a este objetivo”, cerró.

El acto se realizó en la Cámara empresaria de General Rodríguez y allí los funcionarios, junto al subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, otorgaron actas de regularización dominial a 163 hogares de distintos barrios del municipio. La jornada se inscribió en el plan de regularización dominial que impulsa el gobierno bonaerense a través de la Ley 24.374.

La iniciativa es promovida por la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio y se enmarca en la política de regularización dominial que ejecuta la gestión provincial, a través de la ley mencionada y de otras normativas. Mediante estas acciones se busca reconocer el derecho a la propiedad de quienes habitan desde hace años su vivienda pero no cuentan con el título de propiedad que les garantice seguridad jurídica.

A lo largo de la gestión del gobernador Axel Kicillof, más de 18.000 escrituras fueron otorgadas en toda la Provincia bajo esta norma.

Del acto también participaron el director provincial de Regularización del Hábitat, Roberto Perito; la escribana regularizadora, Veronica Grosso; el subsecretario de Tierras y escrituración del municipio, Luis Emilio Moreno; el coordinador de Protección de Vivienda y Escrituración Social, Marcos Malatin y la concejal Silvia Figueiras.

