Política Obrera, un espacio de izquierda, busca representación en el Concejo Deliberante de Moreno

Belén Gómez, una joven militante de izquierda, representa la lista que tiene como referentes a nivel nacional y provincial a Jorge Altamira y a Marcelo Ramal. El espacio está conformado por trabajadores y docentes, por ejemplo. Buscan representación en el Concejo Deliberante de Moreno.N. de E.: A todos los candidatos, en este primer segmento de entrevistas, les hicimos preguntas introductorias: ¿Cuál es la normativa que estructura administrativamente y políticamente a los municipios, es decir la “constitución” de las 135 comunas bonaerenses? Y ¿cuál es la función de un concejal? Son 16 las listas a nivel local en Moreno