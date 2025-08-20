Política

Política Obrera, un espacio de izquierda, busca representación en el Concejo Deliberante de Moreno

Posted on by rodrigos
Belén Gómez, una joven militante de izquierda, representa la lista que tiene como referentes a nivel nacional y provincial a Jorge Altamira y a Marcelo Ramal. El espacio está conformado por trabajadores y docentes, por ejemplo. Buscan representación en el Concejo Deliberante de Moreno.N. de E.: A todos los candidatos, en este primer segmento de entrevistas, les hicimos preguntas introductorias: ¿Cuál es la normativa que estructura administrativamente y políticamente a los municipios, es decir la “constitución” de las 135 comunas bonaerenses? Y ¿cuál es la función de un concejal? Son 16 las listas a nivel local en Moreno