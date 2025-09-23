General Rodríguez partició del Campeonato de Atletismo U-20

Este fin de semana, varios atletas de nuestra ciudad fueron parte del Campeonato de Atletismo U-20 que se desarrolló en la ciudad de Rosario.

Allí se destacó el triunfo de Malena Bustamante en la prueba de heptatlon, quedándose con la medalla de oro y el primer lugar del ranking nacional gracias a los 4494 puntos que obtuvo.

Por otro lado, Juan Bradi y Franco Bautista alcanzaron el tercer puesto en las series de Salto en Alto (1,93 mts) y en los 400 mts llanos, respectivamente. Asimismo, Bautista también participó en los 200 mts llanos y en la posta bonaerense de 4×400 campeona, junto a Celeste Molina.

Finalmente, también compitieron Joaquín Benítez (4° puesto en Decatlón), Nicolás Patrón (6° en Decatlón), Máximo Evis (4° puesto en Salto en Alto), Tiana Morales (8° puesto en Salto Triple y 14° en Salto en Largo), Neyen Evis (13° en Lanzamiento de Jabalina) y Celeste Molina (4° en 800 mts llanos y 5° en 400 mts).

