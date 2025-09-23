Sociedad

General Rodríguez pone en marcha la iniciativa MUNA a nivel distrital

El Intendente Mauro García encabezó el acto de presentación del plan de acción local en el marco de la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) que se desarrolló en el Salón del Honorable Concejo Deliberante.

Allí se realizó una puesta en común del trabajo realizado por los distintos actores y equipos conformados por agentes municipales en virtud de abordar la atención y resolución de problemáticas vinculadas al fortalecimiento de la Primera Infancia, la inclusión educativa de adolescencias y la creación de entornos saludables y libres de violencia.

Junto a las referentes del programa MUNA por la provincia de Buenos Aires, Natalia Lima y su par de UNICEF, Fernanda Potenza, se distinguió la labor, compromiso y planificación interdisciplinaria en pos de lograr potenciar el sano crecimiento de nuestros niños y niñas.

