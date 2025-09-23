51° Peregrinación Juvenil a Luján

Llevando el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, el sábado 4 y domingo 5 de octubre se desarrollará la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján; en la que, como todos los años esperamos más de un millón de personas que llegarán a la ciudad de Luján, buscando visitar a su Madre, patrona del Pueblo Argentino.

Esta tradicional expresión de fe y amor, organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires se llevará adelante con una serie de recaudos y disposiciones orientadas a fortalecer el aspecto sanitario y el cuidado de la casa común, con más de 60 puestos de salud repartidos a lo largo de todo el trayecto para la atención de los peregrinos.

La columna principal con la imagen cabecera, replica de la Virgen, saldrá el sábado 4 de octubre a las 10 horas, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y transitará junto a miles de peregrinos que recorrerán los 60 kilómetros para llegar al Santuario de Luján.

El domingo 5 de octubre el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional Misa central de las 7 horas, en la Plaza Belgrano, a las puertas de la Basílica. Es lo sucesivo estaremos compartiendo los horarios de todas las Misas en honor a la Virgen.

En cuanto a la logística, el ingreso de los fieles a la ciudad será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano. Del mismo modo, próximos a la peregrinación, junto al Municipio de Luján brindaremos precisiones sobre el flujo del tránsito.

