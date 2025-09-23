El domingo 28 de septiembre recibiremos la 82ª Peregrinación Gaucha al Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

Este acontecimiento al que, junto al Departamento de Cultura y Turismo del Municipio de Luján, llamamos «Luján es Tradición», constituye el evento de concentración equina más grande del mundo. El último Domingo del mes de Septiembre tiene lugar este este festival cultural, que vela y promueve el cuidado de la vida de los animales y los jinetes. Signo de ello es la comunión que nos une a la luz de celebra las tradiciones argentinas, conmemorando la histórica peregrinación a caballo a Luján, cada de la Virgen Gaucha.

Durante esta jornada se realizan eventos folklóricos, fogones, guitarreadas, comidas y juegos tradicionales como el de la taba y la herradura. El domingo 28, luego de la celebración de la Santa Misa tendrá lugar el tradicional desfile de gauchos a caballo, carruajes y carretas sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján, a las puertas del Santuario de Luján.

En las siguientes ilustraciones, junto al Municipio de Luján, compartimos la información que nos ayudará a todos para une mejor y adecuada organización de la querida Peregrinación Gaucha 2025.

santuariodelujan.org.ar