Llega a Moreno la presentación de la serie Cantoras Bonaerenses 

La serie documental conducida por Fena Della Maggiora busca construir un mapa de la riqueza cultural y musical de la Provincia junto a sus protagonistas.

El sábado 27 de septiembre desde las 19 horas, se proyectará un episodio de la serie, en este caso protagonizado por las cantantes Daniela Herrero y Julieta Laso, en el Club Social, Cultural y Deportivo La Reja, ubicado en Rubén Darío 240, Moreno.

El evento estará presentado por Fena Della Maggiora y contará con la presencia de una de las protagonistas del capítulo, Julieta Laso, que interpretará sus canciones en vivo. Las entradas son gratuitas con ingreso por orden de llegada.

Cantoras Bonaerenses es una serie documental en formato road movie impulsada por el Instituto Cultural y conducida por el músico Fena Della Maggiora, que busca construir un mapa de la riqueza cultural y musical de la provincia de Buenos Aires a través de las voces y estilos de sus cantoras. En cada capítulo participan dos artistas representativas de géneros musicales diferentes.

A lo largo de los capítulos se aborda la vida y obra de cantoras bonaerenses que interpretan diferentes géneros musicales. El músico Fena Della Maggiora recorre localidades de la Provincia para conversar con las artistas, registrar escenas musicales y producir una versión original de un tema del cancionero nacional. La primera entrega contó con la platense Silvia Gómez y la cantante, guitarrista y productora de Bernal Lucy Patané, a la que se suma ahora esta nueva emisión, con Herrero y Laso.

La serie incluye también la realización de seis micros musicales, de cinco minutos cada uno, en los que cantoras emergentes interpretan una canción en el Teatro Argentino de La Plata.El músico Fena Della Maggiora dedicó años a investigar la vida y obra de grandes artistas de Latinoamérica. Ese trabajo de índole antropológico quedó registrado en las series documentales “Músicos de Latinoamérica”, “Cantoras” y “Clave de Cuba”, protagonizadas por artistas como Caetano Veloso, Silvio Rodríguez, Rubén Blades, Gilberto Gil, entre otros.

Instituto Cultural Prensa