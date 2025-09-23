Gran convocatoria a la Fiesta de la Primavera en Merlo

Con entrada libre y gratuita, vecinos y vecinas disfrutaron de propuestas gastronómicas, artesanales y música en vivo en el Parque de la Unidad Nacional. Los espectáculos de cierre estuvieron a cargo de Ecko y El Polaco.

En el marco del Día de la Primavera, el objetivo del evento solidario fue colaborar con los comedores de Merlo, con un alimento no perecedero, juguete y o ropa en buen estado, para los chicos. Participaron Papichamp, DJ Kbeza, entre otros artistas invitados.

“Una vez más acá en Merlo con el recibimiento de la gente. Me sentí como en casa. Espero que nos veamos de nuevo el próximo año”, expresó Ecko.

Por su parte, El Polaco manifestó “Siempre es un placer venir a Merlo. Hay muchas familias hoy así que es un hermoso comienzo de Primavera para todos”.

Los artistas y el público presente mostraron su compromiso con la comunidad con la música como herramienta de unión y ayuda social.