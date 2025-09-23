Juventudes: se realizó un taller sobre prevención de apuestas ilegales

En el marco de las actividades programadas por el Mes de las Juventudes, este miércoles se realizó el taller “¿Apostamos o Perdemos?”, con el objetivo de prevenir las apuestas ilegales en adolescentes y jóvenes.

“Es una actividad enmarcada en las actividades que planificamos por el Mes de las Juventudes pero que también forma parte de una política de trabajo que busca capacitar a los jóvenes sobre el buen uso de la tecnología. En este caso el foco estuvo puesto en las apuestas ilegales on line, que justamente por su accesibilidad pueden generar comportamientos compulsivos y graves perjuicios en la salud y el bienestar de quienes las utilizan. Fue una buena instancia para contar con más información y generar conciencia”, señaló el Director de Juventudes, Alfredo Terán.

La capacitación tuvo carácter virtual y se desarrolló en el Punto Digital de la Casa de la Juventud, donde más de 50 jóvenes pudieron reflexionar sobre los riesgos del juego online ilegal.

En este sentido, se abordaron temas como el concepto de juego, sus distintas modalidades, los tipos de jugadores y los estragos que pueden producir las apuestas ilegales en los jugadores pero también en sus entornos familiares.

Cabe destacar que, según datos aportados por la Unidad Judicial que investiga este tipo de delitos, existen actualmente más de 100 sitios ilegales de apuestas on line, que en muchos casos son promocionados por influencers y personalidades con ascendencia sobre los jóvenes.

Por asesoramiento y asistencia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pone a disposición de la comunidad la siguiente página: https://noda.gba.gob.ar/ Asimismo, las denuncias se pueden canalizar a través del teléfono 0800 222 5462.

La actividad fue organizada por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

