General Rodríguez participó del Encuentro Federal sobre Salud Mental y Violencia Digital

Jóvenes de General Rodríguez participaron, junto a la concejala Patricia Peña Hernández, del “Encuentro Federal de Centros de Estudiantes en el Congreso”, una jornada orientada al intercambio, la reflexión y el debate sobre salud mental, redes sociales y violencia digital.

La actividad se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación y reunió a estudiantes de distintos puntos del país para promover espacios de participación, escucha y construcción colectiva en torno a las problemáticas que atraviesan a las juventudes.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al impacto de las redes sociales, la convivencia digital, la prevención de situaciones de violencia y la importancia de fortalecer el acompañamiento y la contención en los ámbitos educativos.

Desde General Rodríguez destacaron la importancia de generar este tipo de iniciativas que impulsan el diálogo, la participación juvenil y el cuidado de la salud mental en la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez