La genética gana terreno en la prevención de enfermedades crónicas

Especialistas destacaron los avances de la genética y el análisis del ADN como herramientas clave para prevenir enfermedades y desarrollar tratamientos cada vez más personalizados.

En el marco del Día Internacional del ADN, investigadores señalaron que actualmente la ciencia permite analizar millones de datos genéticos para identificar predisposiciones a distintas patologías incluso antes de que aparezcan síntomas.

El ADN contiene toda la información genética hereditaria de las personas y su estudio abrió nuevas posibilidades para detectar enfermedades, comprender factores de riesgo y mejorar estrategias de prevención.Según expertos, uno de los campos donde más impacto tiene este avance es en las enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

A través de determinados marcadores genéticos, es posible conocer predisposiciones relacionadas con obesidad, colesterol elevado, trastornos metabólicos y otros problemas de salud crónicos.

También explicaron que la genética permite avanzar hacia una medicina más personalizada, adaptando tratamientos y hábitos según las características de cada paciente.

En ese sentido, remarcaron que algunas variantes genéticas pueden influir en la saciedad, el metabolismo o la respuesta del organismo a distintos tipos de alimentación y actividad física.

Además, señalaron que el desarrollo de estudios genéticos facilita la detección temprana de más de 600 enfermedades hereditarias y permite mejorar el seguimiento médico desde edades tempranas.

Los especialistas coincidieron en que estos avances representan un cambio de paradigma en la medicina moderna, con un enfoque cada vez más orientado a la prevención y al diagnóstico precoz.