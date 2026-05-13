Estudiantes argentinos desarrollaron un cohete supersónico y competirán en Estados Unidos

Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) representará a la Argentina en una de las competencias universitarias de cohetería más importantes del mundo, que se realizará entre el 15 y el 20 de junio en Texas, Estados Unidos.

El equipo ITBA Rocketry Team diseñó y construyó el cohete “Aconcagua”, un vehículo supersónico con capacidad para alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a unos 10 kilómetros.

El proyecto competirá en la categoría 30k COTS de la International Rocket Engineering Competition (IREC), un certamen internacional que reúne a equipos universitarios especializados en ingeniería aeroespacial.Además de alcanzar esa altitud, el principal desafío del equipo será superar la barrera del sonido, con una velocidad estimada de Mach 2.

De lograrlo, sería la primera vez que un equipo universitario argentino de cohetería alcanza ese objetivo en una competencia internacional.

El ITBA Rocketry Team está conformado por más de 60 estudiantes de distintas carreras vinculadas a la ingeniería, la informática y la analítica, quienes trabajan en áreas como aerodinámica, materiales compuestos, aviónica, simulación y recuperación del cohete.

Durante el desarrollo del proyecto realizaron tareas de diseño técnico, integración electrónica, simulaciones de vuelo y pruebas de validación para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo.

El equipo nació en 2022 como una iniciativa estudiantil orientada al desarrollo aeroespacial universitario y ya participó en competencias internacionales durante los últimos años, logrando destacadas posiciones en diseño y construcción.

Con este nuevo desafío, los estudiantes buscarán dar un salto técnico significativo y continuar posicionando a la Argentina en el ámbito de la ingeniería aeroespacial universitaria.