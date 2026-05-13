Preocupación en Escobar por la aparición de un puma cerca de un barrio privado

La aparición de un puma en las inmediaciones del barrio El Cazador, en el partido bonaerense de Escobar, generó preocupación entre vecinos y autoridades, que desplegaron un operativo de monitoreo en la zona.

El animal fue captado por cámaras de seguridad mientras caminaba cerca del paredón que divide el barrio privado del exterior. Tras el aviso, intervinieron equipos de Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna para coordinar tareas preventivas y de búsqueda.

Especialistas indicaron que este tipo de felinos suele desplazarse durante la noche y permanecer oculto entre la vegetación durante el día, lo que dificulta su localización y seguimiento.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan no acercarse al animal, evitar intentar capturarlo y dar aviso inmediato a los organismos correspondientes en caso de nuevos avistamientos.

Por el momento no se encontraron rastros del puma y continúan los operativos en distintos sectores de la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y resguardar al animal.