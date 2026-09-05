General Rodríguez presentó su plan de contingencia municipal ante la llegada de “El Niño”

Autoridades locales, Defensa Civil, fuerzas de seguridad y entidades intermedias conformaron una mesa de trabajo para coordinar acciones preventivas. Se esperan precipitaciones intensas hasta fin de año.

Ante la inminente llegada de un nuevo ciclo del fenómeno climático “El Niño”, la Cámara Empresaria de General Rodríguez fue sede de la presentación oficial del Plan de Emergencia Municipal. El encuentro reunió a las principales autoridades locales para trazar una estrategia integral de prevención, mitigación y asistencia de cara al último tramo del año y principios de 2027.

La jornada contó con la presencia del intendente municipal, Lic. Mauro García; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Silvia Figueiras; y el director de Defensa Civil local, Jorge Quintana. Asimismo, participaron representantes de Bomberos Voluntarios, la Policía de la provincia de Buenos Aires, entidades intermedias y especialistas bonaerenses en materia climática.

Prevención y articulación interinstitucional

Durante el encuentro, a través de las palabras de Figueiras, se informó la creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria, integrada por funcionarios de distintas áreas de la gestión local y de sectores intermedios de la localidad. El objetivo central es mantener al distrito preparado para responder de manera inmediata frente a eventuales emergencias hídricas, en consonancia con las directivas enviadas desde la Provincia a los 135 municipios bonaerenses.

En su intervención, el intendente Mauro García subrayó la importancia del trabajo anticipado:

«General Rodríguez fue uno de los primeros municipios en preparar un plan de contingencia. Es un logro meritorio que articulamos directamente con Defensa Civil; ahora debemos hacer fundamental hincapié en la prevención.»

El jefe comunal detalló además que la Secretaría de Obras Públicas ya se encuentra ejecutando tareas de infraestructura preventiva, tales como la limpieza intensiva de canales y el mejoramiento del escurrimiento en arroyos y cauces de agua de todo el partido.

Diagnóstico territorial y zonas vulnerables

Por su parte, el titular de Defensa Civil, Jorge Quintana, expuso los detalles técnicos del plan organizativo. Su intervención abarcó desde un diagnóstico general hasta el análisis puntual de los puntos críticos del distrito. Realizó un mapeo de zonas vulnerables identificando los barrios con mayor riesgo de anegamiento.

Luego informó los centros de evacuación y cómo será la logística, capacidad de albergue y equipamiento disponible.

Finalmente puntualizó los protocolos de actuación, donde describió las rutas de asistencia y respuesta rápida ante eventos severos.

Se debe destacar que especialistas del área meteorológica provincial detallaron el alcance del fenómeno, denominado en esta oportunidad como un «Super Niño» debido al calentamiento anómalo de las aguas ecuatoriales del océano Pacífico.

Aunque la fase ya está activa a nivel global, sus efectos en la región suelen percibirse con un desfase de 30 a 90 días. Debido a la intensidad de las corrientes y la proximidad del calentamiento a Sudamérica, se prevé un incremento sostenido de las precipitaciones a partir de agosto, con posibilidad de extenderse hasta el año próximo.

En los próximos días, el Municipio difundirá de manera oficial los mapas de evacuación barrio por barrio, la ubicación exacta de los centros de asistencia y los canales telefónicos de contacto directo para la atención de emergencias.