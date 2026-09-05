Finalizó la primera formación municipal para auxiliares de Escuelas

La propuesta busca fortalecer las herramientas de quienes desempeñan tareas cotidianas en las instituciones educativas

El Municipio de Moreno finalizó la primera cursada de la Escuela Municipal para Auxiliares de Escuelas, un espacio de formación destinado a quienes cumplen tareas en establecimientos educativos del distrito.

La primera comisión contó con la participación de 60 auxiliares, mientras que más de 900 personas ya se inscribieron para acceder a las próximas propuestas.

Durante la primera cursada se desarrollaron capacitaciones sobre manipulación de alimentos, gestión de residuos y Puntos Verdes, herramientas digitales, Servicio Alimentario Escolar, promoción integral de las infancias, primeros auxilios y RCP, derechos y obligaciones y consumos.

La propuesta busca fortalecer las herramientas de quienes desempeñan tareas cotidianas en las escuelas y acompañar el rol comunitario que cumplen las y los auxiliares dentro de cada institución.

La formación permite incorporar nuevos conocimientos, compartir experiencias y contribuir a mejores condiciones para el desarrollo de sus tareas.

En el distrito hay más de 100 comedores escolares, donde el Servicio Alimentario Escolar (SAE) cumple una función fundamental para miles de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas de las localidades.

Para más información, las personas interesadas podrán comunicarse por WhatsApp al 11 2602-7926 o enviar un correo electrónico a escuelas.auxiliares.moreno@gmail.com.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno