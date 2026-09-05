La Provincia continúa con la renovación integral en la Ruta Provincial 4

Los trabajos se ejecutan a lo largo de 27 kilómetros, dividido en distintos tramos, y alcanzan a cinco municipios bonaerenses.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, continúa con las intervenciones de renovación integral de la Ruta 4, en distintos municipios.

Los trabajos alcanzan a los partidos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín y Hurlingham, y beneficiarán a 4 millones de bonaerenses.

“Esta ruta constituye una avenida interurbana que conforma el segundo anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que cuenta con un importante número de vehículos particulares, transporte público y de carga que circulan sobre ella”, indicó el titular de Vialidad, Roberto Caggiano, y amplió: “La obra viene a aportar seguridad vial y mejores condiciones de transitabilidad para los usuarios”.

Las mejoras integrales en la Ruta Provincial 4 consisten en la renovación integral de la traza, a partir de la repavimentación de los sectores que presentaban mayor deterioro, la rehabilitación y el bacheo de los restantes.

En los tramos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y La Matanza, los trabajos también implican el ensanche de las calzadas para ampliar su capacidad y la construcción de nuevas calles colectoras de un único sentido de circulación, en ambas manos.

En todos los sectores intervenidos, se incluye la ejecución de dársenas y refugios para pasajeros de transporte público, instalación de semáforos, recambio de luminarias y señalamiento horizontal y vertical, además de otras obras complementarias, como sistemas de desagües pluviales para mejorar la capacidad de escurrimiento.

Los trabajos se dividen en 5 tramos: 13,3 km Almirante Brown desde la Av. Donato Álvarez a la Av. Espora (RP 210), y de la Av. Espora (RP 210) a la calle Capitán Moyano; en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, se mejoró la ruta desde la Av. Pedro Suárez a la calle Mariano Moreno, y desde la calle Subteniente Gabastón a la Av. Barros.

Asimismo, en La Matanza, se realiza la obra desde la Ruta Nacional 3 hasta la Av. Don Bosco; en Hurlingham 4,1 km entre la Ruta Nacional 7 (Acceso Oeste) y el Arroyo Morón; y en San Martín desde el Puente de J.L. Suárez hasta la Av. Sarratea.La RP 4 cuenta con una extensión total de 70 km y se trata de una avenida interurbana de dos carriles que se desarrolla entre la RP 195 (Av. del Libertador) en el municipio de San Isidro, y la RP 14 (Camino Gral. Manuel Belgrano), en el límite entre los partidos de Quilmes y Florencio Varela conformando el segundo anillo de circunvalación del AMBA

Durante su recorrido, atraviesa 12 municipios en total y conecta con otras vías estratégicas de la zona más poblada de la provincia, como las autopistas Camino del Buen Ayre, Acceso Oeste y Riccheri, la RN 3 y las RP 8, 205 y 210, entre otras.

En ese sentido, su intervención integral permitirá optimizar la conectividad entre distintos municipios del conurbano bonaerense y mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 33.000 y los 62.000 dependiendo el tramo.

Esta avenida interurbana cuenta con un flujo importante de vehículos particulares, transporte público y de cargas, por lo que la ampliación de su capacidad y las nuevas colectoras permitirán separar el tránsito local y el pasante, evitando la congestión en horas pico y permitiendo un ahorro en los tiempos de viaje.

Además, el mejoramiento urbano potenciará el desarrollo comercial de las áreas aledañas y mejorará el entorno para sus habitantes.

El MISP, a través de su eje de gestión centrado en la conectividad y la logística, planifica y ejecuta obras para fortalecer estos anillos, contribuyendo a la optimización de la conexión del conglomerado en sentido norte-sur; vinculando localidades y accesos estratégicos a parques industriales y a puertos; y favoreciendo la descompresión del tránsito en la primera corona del AMBA.

Prensa Infraestructura