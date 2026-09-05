Barrio Troncos del Alma: caen cuatro personas tras dos allanamientos por robos en viviendas

En el marco de una investigación instruida por la UFI N° 9 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, efectivos de la DDI local desplegaron en las últimas horas dos allanamientos simultáneos que culminaron con la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de diversos elementos robados.

Los operativos judicialmente dictaminados se concretaron a raíz de dos hechos delictivos denunciados durante el mes de junio en la zona, siendo el primero de ellos ocurrido la madrugada del 20 de junio en una vivienda de la calle Las Calas al 200, donde tres delincuentes sorprendieron a la dueña de casa y le sustrajeron pertenencias personales y herramientas.

El segundo hecho fue registrado entre el 24 y 25 de junio en calle Los Jazmines al 400. En esa ocasión, delincuentes ingresaron al predio y se llevaron herramientas de mano, una amoladora y materiales de construcción.

Los allanamientos y las detenciones:

Tras recopilar elementos de prueba, los investigadores obtuvieron dos órdenes de registro e irrupción en objetivos ubicados en el barrio Troncos del Alma, en el límite con Luján.

En una vivienda de la calle Las Calas, la policía procedió a la aprehensión de tres sospechosos de 52, 35 y 19 años.

En la vivienda se incautó una motocicleta marca Corven Triax 150 (sin patente colocada), la cual poseía un pedido de secuestro activo por robo a requerimiento de la UFIJ N° 24 de San Miguel. Además, se secuestró una desmalezadora y dos cajas de herramientas.

Por su parte, en otro domicilio de la misma calle, se logró la detención de otro masculino de 21 años, sindicado como uno de los presuntos autores del robo en la vivienda de la calle Los Jazmines, incautándose un inflador de colchón vinculado a la causa.

Los cuatro aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal bajo la carátula de «Robo», ratificándose todo lo actuado por la DDI, a cargo del Comisario Inspector Martín Rodrigo Di Giulio.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez