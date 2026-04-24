General Rodríguez: Promueven actividades recreativas para adultos mayores en el ámbito comunitario

El Centro de Salud de Almafuerte, junto a la Secretaría de Salud Pública y la Dirección de Salud Comunitaria, lleva adelante encuentros semanales destinados a adultas mayores, con propuestas deportivas y recreativas orientadas a fomentar el bienestar integral.

Estas actividades generan espacios abiertos de participación donde las vecinas pueden encontrarse, mantenerse activas y fortalecer los vínculos comunitarios.

Durante una de las jornadas, además, se celebró el cumpleaños de una de las participantes, en un clima de alegría y encuentro.

Desde el área destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a consolidar redes de contención en cada barrio.

Municipalidad de General Rodríguez