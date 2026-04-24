La Secretaría de Salud de General Rodríguez participó del Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Integrantes de la Secretaría de Salud Pública de General Rodríguez fueron parte de una nueva edición del Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires (CoSaPro), celebrado en Mar del Plata durante los días 15, 16 y 17 de abril.

Se trata de una iniciativa reactivada por el Ministerio de Salud bonaerense en 2022, luego de la pandemia por el Covid-19.

El personal municipal participó en distintas mesas de debate, paneles y talleres, en donde se expusieron cerca de diez trabajos realizados a partir de experiencias en el ámbito local. Allí se resaltó que uno de los documentos elaborados por el municipio, vinculado a la temática de Mortalidad Materno-Infantil, fue uno de los aportes más destacados en el marco del CoSaPro. A su vez, el secretario de Salud Pública, Dr. Gustavo Tummino, participó en dos paneles vinculados a Salud Renal, con la presentación del proyecto de reconversión del Hospital Modular en Centro Metabólico “en el cual seguimos trabajando para avanzar en su concreción”. Por otro lado, Tummino disertó acerca del papel del Estado como garante de derechos y como obstáculo en materia de salud, a partir de las políticas encabezadas por el Gobierno Nacional, ancladas en el bloqueo al financiamiento y la baja de programas como el Remediar, la falta de vacunas y la cancelación de coberturas sanitarias.

“Mientras que en la Provincia y en los municipios tenemos todos los mecanismos esperando para vacunar, con los enfermeros con la jeringa en las manos, el Gobierno Nacional toma medidas planeadas para que haya faltante de vacunas, a veces pensamos que estos errores en realidad no son errores sino políticas planificadas para perjudicar a la gente”, sostuvo Tummino.

El funcionario señaló que la experiencia del Congreso fue “muy enriquecedora” a partir de poder interactuar con el resto de los equipos de salud de la provincia de Buenos Aires y conocer cómo es el trabajo en otros distritos y organismos, que finalmente derivó en la rúbrica de un documento que reunió cada una de las presentaciones efectuadas.

Finalmente, el secretario de Salud Pública enfatizó en la necesidad de incentivar que “cada vez más compañeros del área se vayan empoderando porque tienen mucho para decir porque todos venimos trabajando en el mismo sentido y con la misma intensidad, y es por eso que todos tienen el derecho y la capacidad de pararse delante de cualquiera y contar qué se está haciendo”.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez