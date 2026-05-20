General Rodríguez realizó un operativo sanitario para prevenir casos de esporotricosis en felinos

En el día de ayer, lunes 18 de Mayo, se llevó a cabo un operativo de control por parte de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de General Rodríguez, en conjunto con el Hospital Veterinario Municipal.

El mismo se desarrolló en el Barrio Parque La Argentina, casa por casa, con el objeto de prevenir, detectar y accionar, ante la probabilidad de casos de esporotricosis.

La esporotricosis es una infección fúngica causada por hongos, que puede afectar principalmente a los gatos y que, detectada a tiempo, tiene tratamiento. Se contrae por contacto con tierra o materia vegetal contaminada, o por mordeduras y rasguños de animales infectados.

Según señalaron autoridades del área de Zoonosis, los síntomas más comunes que se observan en estos casos son lesiones ulceradas (heridas abiertas) principalmente en el rostro, hocico y extremidades, aunque a menudo también pueden presentar estornudos si el hongo afecta las vías respiratorias.

Asimismo, también recalcaron que «es importante no generar alarma, pero sí mantenernos atentos y actuar de manera responsable ante lesiones cutáneas que no cicatrizan o cambios en la piel de nuestros animales».

Dicho operativo, con la modalidad casa por casa, fue realizado principalmente por el equipo de Zoonosis Urbanas y se efectuó luego de la confirmación de un caso de dicha enfermedad, con un gato de la zona, el cual fue tratado en nuestro Hospital Veterinario Municipal, en donde el felino se encuentra recuperado y ya fue dado de alta. Asimismo, quienes llevaron adelante la toma de muestras de felinos vecinos al caso positivo y el posterior envío de las mismas al Instituto Malbrán para su análisis, detectaron solamente un gato con lesiones compatibles, al cual también se le realizaron las muestras correspondientes y extracción de sangre para continuar con su evaluación y seguimiento.

Además, durante la misma jornada se efectuó la vacunación antirrábica gratuita a aquellos perros y gatos de la cuadra que requerían este tratamiento.

Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con el Hospital Veterinario Municipal al (237) 410-3307 o acercarse personalmente al centro de salud animal ubicado en Puente Harris y Puerto Cadena, para una consulta clínica en el horario de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez