General Rodríguez: Se firmó el acuerdo paritario entre el municipio y los gremios

Este sábado 27 de septiembre con la firma del intendente Mauro García y los representantes gremiales se firmó el Acuerdo Paritario para los trabajadores municipales.

En primera medida se acordó el incremento del 7.5% del haber mensual con respecto al de 31 de marzo pasado. El valor del básico para los empleados con 30 horas será de 632.203, 97 pesos, el que empezará a percibirlo con el sueldo de noviembre.

Otro de los puntos del Acuerdo incluye el pago de un Bono de carácter no remunerativo de 60 mil pesos para quienes cumplan las 30 horas semanales y proporcional para quienes tengan horas médicas, no médicas, técnicas y cátedra. El mismo se pagará con el sueldo de octubre.

Además, el Acuerdo contiene un Premio Especial Anual, un bono de carácter no remunerativo de fin de año de 40 mil pesos. También habrá un Bono del mismo carácter de 20 mil pesos a pagarse en el mes de diciembre.

Por último, el intendente Mauro García y los gremios volverán a reunirse en el mes de noviembre para actualizar estos acuerdos paritarios con el objetivo de seguir manteniendo el valor de los salarios de los municipales para que los trabajadores no se vean perjudicados en el poder adquisitivo de sus haberes.

Municipalidad de General Rodríguez