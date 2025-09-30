Entrega de equipamiento del SAE para escuelas rodriguenses

El Intendente Mauro García hizo entrega de nuevos utensilios y equipamiento para los comedores de 22 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario de nuestra ciudad.
En el marco del Servicio Alimentario Escolar, se otorgaron termotanques, hornos, heladeras, entre otros materiales y así continuar brindando una alimentación saludable para todos los niños, niñas y adolescentes.
Continuamos trabajando junto al Estado Provincial para fortalecer la atención de nuestras escuelas.
