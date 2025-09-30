Kicillof: “Para combatir al narcotráfico se requiere una estrategia nacional con inversión en agentes y tecnología”

“Hemos sido testigos de un hecho realmente estremecedor por su nivel de violencia y sadismo: quiero expresar nuestro pesar y nuestro acompañamiento a las familias y amigos de Lara, Brenda y Morena”, sostuvo este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso.

En ese marco, el Gobernador afirmó: “Asumimos el compromiso de seguir trabajando hasta que haya justicia para las víctimas y sus familias, encontrando a los responsables y castigándolos con toda la severidad del caso”.

“El narcotráfico es un delito complejo, internacional, que atraviesa fronteras y no reconoce diferencias interjurisdiccionales: para enfrentarlo se requiere una estrategia seria, nacional, que esté acompañada por inversión en medios, tecnología y agentes”, señaló Kicillof y añadió: “Necesitamos que se articule un trabajo a nivel federal que debe estar encabezado por el Presidente: le pido una vez más que convoque a todos los gobernadores para el armado de una mesa nacional que permita abordar un problema que afecta a toda la Argentina”.

Al respecto, Alonso sostuvo: “Tras un fuerte trabajo de inteligencia policial, logramos descubrir toda una trama de narcotráfico que estuvo expresamente planificada”. “Se han acercado muchas personas para brindar información: sepan todos aquellos que puedan aportar más datos que van a contar con toda la seguridad que necesitan”, añadió.

Resultados definitivos de las elecciones provinciales

Por su parte, Bianco se refirió al cierre del ciclo eleccionario del 7 de septiembre tras la publicación de los resultados definitivos y destacó: “Hubo nulos reclamos por parte de las fuerzas políticas y muy pocos pedidos de aperturas de urnas, confirmando así prácticamente sin diferencias los resultados del escrutinio provisorio”.

“Gracias al trabajo de las distintas áreas involucradas, la Provincia llevó adelante una elección totalmente transparente, tremendamente eficaz respecto de los resultados y presupuestariamente mucho más austera de lo que proyecta el Gobierno nacional para las elecciones de octubre”, agregó.

