Violenta entradera en una casa de barrio Alcorta: Golpearon brutalmente a una de las víctimas

Un grupo de delincuentes ingresó minutos antes de las 22 horas del pasado domingo 28 de septiembre a una vivienda ubicada sobre la calle Esteban de Luca casi esquina 1º de Mayo del barrio Alcorta de Moreno.

Luego de saltar la reja perimetral, con un ariete rompieron la puerta de entrada, y al grito de “Policía” y munidos con un arma larga de aparente fabricación casera (“Tumbera” en la jerga) y al menos una pistola, sorprendieron a la joven pareja que se encontraba en el interior de la morada. La chica estaba cocinando y el muchacho estaba parado en medio del living. Los obligaron a tirarse al suelo.

Uno de los malvivientes golpeó en la cabeza al hombre, produciéndole un profundo corte en el cuero cabelludo. Buscaban una fuerte suma de dinero, el cual las víctimas no poseían. Una vecina que escuchó el estruendo de la puerta al romperse, hizo sonar la alarma vecinal. Esto motivo que los hampones huyeran, llevándose algunos pequeños objetos de valor, entre ellos los celulares. El golpe duró poco más de un minuto.

Luego llegó un móvil del Comando de Patrullas. Cubrían cuadrícula en La Reja. Poco conocían de la zona. Horas después, los damnificados lograron ubicar uno de los teléfonos sustraídos. Pudieron recuperarlo en la zona del barrio Rififí de Moreno Sur.

Ante la violencia del suceso y la sorpresa del asalto, las víctimas decidieron mudarse. Hacía seis meses que habitaban la casa, la cual habían alquilado directamente al dueño. Quedaron traumatizados. Son dos chicos amorosos y respetuosos, trabajadores independientes, que ahora están atemorizados. Buscan el camino de la tranquilidad.

Esta mañana, ante la divulgación del caso, se hizo presente personal de la Comisaría 1º de Moreno. Les tomaron declaración. No habían hecho la denuncia formal en la seccional, pero estaba marcado el suceso en el servicio de emergencia 911. Para la tarde esperaban la llegada de la Policía Científica, ya que huellas de los maleantes habían quedado. Por ejemplo la palma de la mano derecha de unos de ellos, estampada en sangre. Se había manchado con la sangre del corte en la cabeza del joven. Una situación realmente horrible.