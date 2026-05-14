General Rodríguez: Visita a la obra del Jardín N°903 e inauguración de nuevos juegos en Vista Linda

El pasado lunes 11 de mayo se realizó una visita al final de obra del Jardín de Infantes Nº 903, ubicado en el casco céntrico de General Rodríguez, donde se llevó adelante el recambio integral de la cubierta del establecimiento.La obra incluyó la renovación completa de más de 300 metros cuadrados de techo y cielorraso, mejorando las condiciones edilicias del espacio educativo y garantizando mayor seguridad y comodidad para la comunidad educativa.

Asimismo, durante la tarde se inauguraron nuevos juegos infantiles en la plaza principal del barrio Vista Linda.

Al igual que lo que aconteció días atrás en el barrio Villa Sarmiento, en esta oportunidad se instaló un conjunto recreativo compuesto por una hamaca triple, un sube y baja doble y un mangrullo, que ya se encuentran habilitados para el disfrute de niñas y niños del barrio.

Como parte de la jornada, vecinos y vecinas también pudieron disfrutar de un espectáculo musical realizado por un grupo artístico que interpreta personajes de la película K-Pop Demon Hunters, acompañando la apertura de este nuevo espacio recreativo.

De ambas actividades participaron el intendente municipal Mauro García, el secretario de Obras Públicas, Luciano Larralde, integrantes de la comunidad educativa y vecinos y vecinas de Vista Linda.

Estas acciones forman parte del trabajo que el Municipio continúa desarrollando para fortalecer los espacios educativos y recreativos de la ciudad, promoviendo lugares más seguros, accesibles y de encuentro para toda la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez