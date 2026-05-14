A 14 años de la Ley de Identidad de Género, destacan la importancia de garantizar el acceso a derechos

Este 9 de mayo se cumplieron 14 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género en Argentina, una normativa considerada pionera en la región por reconocer el derecho de las personas a ser identificadas de acuerdo con su identidad de género autopercibida.

La ley permite modificar nombre, imagen y sexo registral en el DNI sin necesidad de diagnósticos médicos, tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, consolidando un avance en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

En este nuevo aniversario, distintos organismos y espacios vinculados a la diversidad remarcaron la importancia de garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por la normativa, especialmente en relación con los trámites de rectificación registral y el acompañamiento integral a personas trans, travestis y no binarias.

También señalaron que continúan registrándose consultas y reclamos vinculados a demoras administrativas, errores en documentación y dificultades en el acceso a distintos servicios y prestaciones.

Además, recordaron que niñas, niños y adolescentes trans tienen derecho a ser escuchados y a que se respete su identidad, en línea con los principios de capacidad progresiva e interés superior de las infancias y adolescencias.

La Ley de Identidad de Género fue sancionada en 2012 y posicionó a la Argentina como uno de los primeros países del mundo en reconocer este derecho desde una perspectiva basada en la autonomía y el respeto por la identidad de las personas.

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