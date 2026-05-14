La Provincia completó más de 125.000 trámites registrales en abril

Durante el mes de abril, el Registro Provincial de las Personas gestionó 125.665 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con 47 operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 43.778 partidas, se confeccionaron 23.502 DNI y pasaportes, se registraron 10.857 nacimientos y 10.228 defunciones, se celebraron 6.483 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 19.249 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron 11.268 trámites en operativos de documentación en Avellaneda, Azul, Berazategui, Campana, Carlos Tejedor, Chivilcoy, General Arenales, General Villegas, General San Martín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Moreno, Tigre y Tres de Febrero.

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.

gba.gob.ar