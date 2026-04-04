General Rodríguez vivió una emotiva celebración del Vía Crucis

Con una importante participación de vecinos y familias, se llevó a cabo el tradicional Vía Crucis organizado por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Medalla Milagrosa.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron las distintas estaciones en un clima de recogimiento y reflexión, compartiendo un espacio de encuentro espiritual que convocó a la comunidad a renovar su fe y esperanza.

El evento se desarrolló en un marco de respeto y participación, destacándose el acompañamiento de fieles que se sumaron a esta significativa manifestación religiosa.

Desde la organización agradecieron a quienes formaron parte de la actividad y colaboraron para que el Vía Crucis pudiera concretarse, fortaleciendo los lazos comunitarios a través de la fe y el compromiso colectivo.

Municipalidad de General Rodríguez