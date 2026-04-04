Temporal en el AMBA: fuertes lluvias, daños y miles de usuarios sin servicio eléctrico

Un fuerte temporal de lluvia, granizo y viento afectó durante la madrugada de este sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando anegamientos, destrozos materiales y cortes de luz en distintos puntos del conurbano bonaerense.

El fenómeno incluyó ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y precipitaciones muy intensas que, en algunos sectores, alcanzaron los 70 milímetros en el lapso de una hora, provocando complicaciones en la vía pública y acumulación de agua en calles y avenidas.

Las consecuencias se registraron con mayor impacto en localidades como Ezeiza y Lomas de Zamora, donde se reportaron importantes niveles de lluvia en poco tiempo.

En el partido de Escobar, particularmente en zonas como Garín, El Cazador y el centro, vecinos informaron voladuras de techos y daños en frentes de comercios a causa de la intensidad del viento.En Quilmes también se registraron situaciones complejas, con calles inundadas, autos afectados por el agua y caída de árboles en la vía pública como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

En paralelo, el temporal provocó interrupciones en el suministro eléctrico. De acuerdo al reporte actualizado de la mañana, 7.837 usuarios de Edesur y 8.866 de Edenor permanecían sin servicio, lo que supera los 16.000 hogares afectados en el AMBA.

Las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus hogares mientras continúan los trabajos de los equipos de Defensa Civil, Espacios Públicos y Guardia Urbana en las zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con previsión de lluvias acumuladas de hasta 60 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora durante el resto de la jornada.