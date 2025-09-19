Gracias a la rápida intervención del Municipio, se frustró un robo agravado en banda

La rápida intervención del Municipio y la Policía permitió recuperar un vehículo robado, detener a los implicados y secuestrar un arma de fuego

El Municipio de Moreno, mediante el trabajo articulado entre el Centro de Monitoreo y la Policía Local, logró frustrar un robo agravado cometido en banda con armas de fuego. El hecho se inició tras la sustracción de un automóvil Volkswagen Fox en jurisdicción de la Comisaría Moreno 6ta., lo que dio lugar a un operativo cerrojo en distintas arterias del distrito.

El Centro de Monitoreo Municipal detectó el rodado y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. En un operativo coordinado, el vehículo fue localizado sobre Ruta 25 y Pericles. Ante la voz de alto, los sospechosos iniciaron la fuga, que finalizó en la intersección con calle Storni al impactar contra otro vehículo, en el que circulaban un vecino de 36 años y su hija de 15, quien sufrió lesiones leves y fue trasladada al hospital local para su atención.

Durante el seguimiento, se logró la aprehensión de tres personas de entre 17 y 20 años, uno de ellos con pedido de captura activo. En poder de uno de los aprehendidos se secuestró un revólver calibre 32 con municiones. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno