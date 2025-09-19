La PFA desarticuló cuatro puntos de venta de drogas en Buenos Aires

A raíz de una pesquisa coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional referente a la continua lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desmantelaron cuatro puntos de expendio de estupefacientes al menudeo que funcionaban en la zona oeste del conurbano bonaerense.

La presente causa tuvo su génesis en marzo del corriente año, cuando la Unidad Fiscal N°9 Departamental a cargo del Dr. Ernesto Ezequiel Lovillo, convocó a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, con la finalidad de que su personal esclarezca las presuntas maniobras de tráfico de narcóticos que tendrían lugar en el partido de Merlo.

Concretamente, se ordenaba a los uniformados la realización de tareas de inteligencia criminal tendientes a confirmar el delito y hacerlo cesar, desarticulando la mencionada estructura narco dedicada a la venta de drogas al menudeo.

En consecuencia, los federales enhebraron amplias labores de campo y pormenorizados análisis informativos, estableciendo la existencia de cuatro lugares que serían utilizados para el acopio, fraccionamiento y posterior comercio de los tóxicos.

Cabe destacar que la actividad en dichos puntos de expendio ubicados en la localidad de Mariano Acosta, no sólo afectaban gravemente la integridad y la salud de los consumidores, muchos de ellos menores de edad, sino que al mismo tiempo vulneraban la seguridad de los vecinos.

Habiéndose reunido las pruebas requeridas, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Karina Andrea De Luca, autorizó la realización de los correspondientes allanamientos a las fincas detectadas, dos de las cuales se ubicaban sobre la calle Mercedes y las restantes, sobre Pillado y La Niña.

Como resultado a aquellas mandas judiciales realizadas en simultáneo, los servidores públicos detuvieron a dos hombres sindicados como los máximos responsables de la organización investigada. Asimismo, se lograron incautar cerca de ½ kilogramo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, varias dosis de marihuana listas para su distribución, un pistolón tipo escopeta con varios cartuchos, siete teléfonos celulares y una motocicleta, además de documentación variada de relevancia para la causa.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

Con info de la Policía Federal Argentina