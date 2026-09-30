Graduado de la UNM finalista de un concurso nacional de tesis de Ingeniería

Matías Martín Musumano, graduado de la carrera de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), fue seleccionado como finalista de la 4.ª edición del Concurso Nacional a las Mejores Tesis de Ingeniería de INVAP.

Su trabajo integra la terna finalista de esta edición, que reconoce investigaciones y desarrollos realizados en el ámbito de la ingeniería y su aporte frente a desafíos tecnológicos, productivos y sociales.

En la Ceremonia de Graduación del mes de agosto, Matías recibió su diploma con la distinción Magna Cum Laude, un reconocimiento otorgado por su excelente desempeño académico durante su formación universitaria.

Actualmente, se encuentra trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se ha gestado la temática y el desarrollo del trabajo realizado.

Su selección como finalista de este concurso nacional representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria y pone en valor la formación de profesionales y la producción de conocimiento que se desarrolla en la Universidad Nacional de Moreno.

Las ternas finalistas de la 4.ª edición del Concurso Nacional a las Mejores Tesis de Ingeniería pueden consultarse en el sitio de INVAP.

Universidad Nacional de Moreno