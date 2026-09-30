La UNM invita a participar del Rally Latinoamericano de Innovación 2026

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Moreno invita a participar del Rally Latinoamericano de Innovación 2026, una competencia internacional que busca fomentar una nueva cultura de la innovación abierta entre estudiantes universitarios de América Latina.

La propuesta se desarrollará en equipos durante 28 horas consecutivas, los días 16 y 17 de octubre de 2026, en modalidad presencial.

Durante el encuentro, los participantes deberán resolver desafíos basados en problemas reales que requieren soluciones creativas.

Los desafíos no están limitados al ámbito tecnológico y pueden abordar temáticas sociales, ambientales, organizacionales, artísticas, logísticas o de otro tipo.

Además, la competencia propone una dinámica de interacción lúdica o creativa entre equipos de distintos países y culturas.

La convocatoria está abierta a estudiantes de todas las carreras y, en particular, a estudiantes de Ingeniería en Electrónica.

También pueden participar egresados, graduados y profesores de universidades latinoamericanas.

Los equipos deberán estar conformados por al menos un estudiante de Ingeniería en Electrónica y deberán tener una conformación mixta, con el objetivo de fomentar la participación de mujeres y diversidades en carreras STEM.

Como antecedente, en la edición anterior la UNM obtuvo el tercer puesto nacional en la categoría Impacto Social con el proyecto GEO ALERT.

La inscripción estará abierta hasta el 16 de octubre a las 11:30, ingresando a SIRLI.

Para conocer más información, se puede ingresar a www.rallydeinnovacion.org o comunicarse con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Vinculación Tecnológica, a través de vinculaciontecnologica@unm.edu.ar.

Universidad Nacional de Moreno