Gran convocatoria en la 2da edición de Merlo Comic

Merlenses disfrutaron de shows en vivo, invitados especiales, concurso de cosplay, Kpop, feria medieval, stands comerciales y gastronomía en este evento gratuito que durante el fin de semana tuvo lugar en La Colonial.

Durante el evento, el público pudo recorrer diferentes sectores con stands de merchandising, una demostración de lucha libre y un área gamer con experiencias de realidad virtual. Además, el escenario principal presentó shows en vivo, trivias, karaoke y espectáculos musicales.

El productor Jorge González detalló que “una vez más volvimos a Merlo después de unos meses para vivir dos días emocionantes con Merlo Cómic” y agregó que “la posibilidad que nos dio el Municipio a todos los que componemos este staff es única”.

La segunda edición de Merlo Comic contó con la presencia de La Masa, Vicente Viloni, Gabriela Roife & Hugo, el actor de doblaje Braian Pavón, entre otros invitados especiales.

Forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para acercar propuestas culturales gratuitas a los vecinos merlenses.

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