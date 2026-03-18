El Instituto de Hemoterapia convoca a donar sangre antes del feriado

En la previa del fin de semana largo del 23 y 24 de marzo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique”, convoca a personas de entre 16 y 65 años a acercarse a donar sangre en los Centros Regionales y en las colectas externas que se realizarán en distintos puntos del territorio bonaerense.

La directora provincial de Hemoterapia, Laura González, señaló que “es fundamental que las personas se acerquen a donar sangre durante esta semana para garantizar el stock durante los días feriados”.

En ese sentido, explicó que en las últimas semanas se registró una disminución en la cantidad de donantes.

“En las últimas dos semanas tuvimos una merma del promedio diario de donantes, por lo que estamos por debajo de lo necesario para cubrir la demanda de transfusiones de sangre”, indicó.

Y agregó: “Si bien no se trata de una situación crítica, hacemos un llamado a tiempo para poder brindar los tratamientos oportunos a quienes lo necesitan”.

González también destacó que, aunque no se trata de una época del año en la que históricamente se registre una caída pronunciada en las donaciones, la demanda del sistema de salud se mantiene constante.

“Este año estamos poniendo especial foco en la donación previa a los fines de semana largos, ya que se acumulan varios días sin recibir donantes, mientras que los pacientes continúan con sus tratamientos”, afirmó.Desde la Dirección Provincial del Instituto de Hemoterapia recordaron que las personas interesadas pueden donar sangre en los Centros Regionales de Hemoterapia de La Plata, Mar del Plata y Tres de Febrero, o acercarse a las colectas externas organizadas en diferentes localidades de la provincia.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Sentirse en buen estado de salud al momento de donar.

Desayunar previamente.

Concurrir con DNI o documento que acredite identidad.

Dónde donar

Centro Regional de Hemoterapia La Plata: calle 71 entre 26 y 27. Lunes a viernes de 7 a 15 hs. Sábados de 7 a 13 hs.

Centro Regional de Hemoterapia Tres de Febrero: Besares 4550. Lunes a viernes de 8 a 14 hs. Consultas y turnos al 11 3802-3174.

Centro Regional de Hemoterapia Mar del Plata: Estado de Israel 3698. Lunes a viernes de 8 a 12 hs.

Colectas externasMartes 17 de marzo – Colegio Bartolomé Mitre de Moreno, Reverendo Padre Fahy 1402. De 9 a 12 hs.

Donar sangre es un acto solidario que puede salvar hasta tres vidas y resulta fundamental para garantizar transfusiones y tratamientos médicos en hospitales de toda la provincia.

gba.gob.ar