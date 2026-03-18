Tres conductores ebrios: 2,40 de alcohol en sangre y otro que no pudo ni soplar

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, continúa fortaleciendo los operativos de alcoholemia y control vehicular en puntos clave del territorio bonaerense. Y en ese marco, agentes de Seguridad Vial detectaron tres casos de alcohol al volante durante las labores de prevención realizadas en distintos puntos de la región.

Uno de los casos se registró en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde un conductor arrojó 1,50 gramos de alcohol en sangre tras el test de alcoholemia.

Otros dos episodios fueron detectados en Hudson. En uno de ellos, el conductor registró 2,40 gramos de alcohol en sangre, mientras que en el tercer caso el automovilista presentaba un estado de ebriedad tal que no pudo completar el testeo correspondiente.

En las tres situaciones, los agentes procedieron a labrar las actas de infracción, en el marco de los controles preventivos, diarios y simultáneos que lleva adelante la cartera provincial y que buscan mitigar el consumo de alcohol al volante para reforzar la seguridad vial.

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