Green Indoor: La PFA decomisó un centro de cultivo y producción de marihuana

En el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron una instalación destinada al cultivo y procesamiento de drogas en el partido bonaerense de Morón, donde detuvieron a dos hombres y secuestraron más de un kilo de estupefacientes.

La pesquisa fue desarrollada por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, cuyos efectivos llevaron adelante distintas tareas de inteligencia que permitieron identificar dos inmuebles en el mencionado partido vinculados con el cultivo, procesamiento y posterior distribución de sustancias ilícitas.

A partir del análisis de registros fílmicos, fotografías y observaciones, los agentes detectaron una vivienda ubicada en la calle General Munilla, donde funcionaba un sistema de cultivo indoor de Cannabis sativa, equipado con iluminación artificial, ventilación y dispositivos destinados a controlar la temperatura y favorecer el ecosistema de las plantas.Asimismo, los detectives establecieron una conexión con un segundo domicilio sito en la calle Virgilio, desde donde se habrían organizado entregas de las sustancias ilícitas a domicilio bajo la modalidad “delivery”.

Uno de los aspectos que les llamó la atención a los investigadores, fue que uno de los involucrados habría utilizado indumentaria de una conocida plataforma de reparto, con el objetivo de realizar las operaciones de distribución y comercialización de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas por los federales, la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Morón, del fiscal Emiliano Hugo Rodríguez Reggiani, impulsó los dos allanamientos a las fincas, los cuales fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de la jueza Karina Andrea De Luca.Durante los procedimientos, se logró la detención de ambos investigados argentinos y mayores de edad.

Además , se secuestraron 1,490 kg de marihuana, 35 plantas de Cannabis sativa, ramas secas, semillas y material vegetal acondicionado en diferentes envases; una instalación para el desarrollo y cultivo de la mencionada sustancia equipada con cuatro carpas de producción, reflectores de espectro completo, extractores de aire, ventiladores, sistemas de temporización, medidores de temperatura y pH, una prensa utilizada para la extracción de derivados del cannabis, una máquina termoselladora, dos balanzas de precisión, numerosos recipientes con fertilizantes y productos destinados al cuidado de la plantación, y dos motocicletas.

Los detenidos, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Con info PFA