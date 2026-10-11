Se realizó una nueva etapa de la Liga por Equipos de Ajedrez en General Rodríguez

El Centro Vasco Eusko Aterpea fue sede de la cuarta etapa de la Liga por Equipos Interclubes de Ajedrez, una jornada que reunió a participantes de la disciplina en General Rodríguez.

El equipo municipal formó parte de la competencia, bajo la dirección del profesor Enrique Contessotto, y continúa participando de las distintas fechas del certamen.

La jornada contó con la presencia del intendente Mauro García y promovió el encuentro entre jugadores, así como la recreación y la práctica deportiva en la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez