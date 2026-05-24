Hepatitis A: recomendaciones para prevenir contagios y reforzar la vacunación

La hepatitis A es una enfermedad viral que afecta al hígado y se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados y por contacto cercano con personas infectadas.

Ante el aumento de casos registrado en distintas provincias del país, especialistas remarcan la importancia de reforzar las medidas de prevención y completar los esquemas de vacunación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de manipular alimentos y después de ir al baño, consumir agua segura y mantener una correcta higiene de frutas y verduras.

Además, desde el sistema de salud recuerdan la importancia de la vacunación contra la hepatitis A, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación, como una herramienta fundamental para reducir el riesgo de transmisión y prevenir cuadros graves de la enfermedad.

Los síntomas pueden incluir fiebre, cansancio, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito, orina oscura e ictericia (color amarillento en piel y ojos). Ante la aparición de estos signos, se recomienda realizar una consulta médica para recibir el diagnóstico y seguimiento correspondiente.