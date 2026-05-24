Donar leche para salvar vidas: el trabajo silencioso que sostiene a las neonatologías bonaerenses

Detrás de cada bebé prematuro internado en una terapia neonatal hay médicos, enfermeras y familias atravesadas por la incertidumbre.

Pero también existe una red de mujeres que, desde el anonimato y la solidaridad, ayudan a que esos recién nacidos puedan alimentarse: las donantes de leche humana.

En la provincia de Buenos Aires, esa tarea tiene un punto central en el Banco de Leche Humana del Hospital San Martín, que acaba de cumplir 19 años. Fue el primero del país y hoy continúa siendo una referencia para las neonatologías bonaerenses.

Solo durante el último año recibió donaciones de 694 mujeres, que permitieron asistir a bebés internados en 24 terapias intensivas neonatales.

Desde su creación en 2007, más de 8.200 personas se convirtieron en donantes. La leche recolectada está destinada principalmente a bebés prematuros o recién nacidos con problemas de salud que, por distintos motivos, no pueden ser amamantados por sus madres.

La médica neonatóloga Ana Tabuenca, directora del Banco, explicó que la leche humana representa una herramienta clave para reducir complicaciones en bebés internados. “Disminuye el riesgo de infecciones graves, enfermedades respiratorias y otras patologías frecuentes en prematuros”, señaló.

El espacio funciona dentro de la maternidad del hospital y trabaja junto a una red de centros de recolección distribuidos en distintos municipios bonaerenses. Este mes se sumaron dos nuevos puntos en La Plata, uno en Los Hornos y otro en City Bell, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes desean donar.

Según explican desde el Banco, muchas veces las madres de bebés internados atraviesan situaciones de estrés extremo que afectan la producción de leche. A eso se suman enfermedades o tratamientos médicos que impiden amamantar.

En ese contexto, las donaciones se vuelven fundamentales.

La leche entregada por las donantes pasa por controles médicos y un proceso de pasteurización que garantiza condiciones seguras para su utilización en neonatología.Desde el equipo también buscan derribar una idea frecuente: no hace falta producir grandes cantidades para donar.

“Lo importante es el deseo de ayudar”, sostienen. Con acompañamiento profesional, muchas mujeres logran sostener la lactancia y además colaborar con otros bebés.

Una de las historias que refleja ese acompañamiento es la de Luisina Presta, mamá de Amancio, un bebé nacido prematuro tras un embarazo de riesgo. Durante sus primeros días de vida, mientras ella permanecía internada en terapia intensiva, su hijo pudo alimentarse gracias a leche donada.

Semanas después, Amancio logró ganar peso y finalmente pudo ser amamantado por su madre. La experiencia marcó a Luisina, que ahora decidió convertirse también en donante.

“Quiero hacer por otras familias lo que hicieron por nosotros”, contó.Actualmente, la provincia cuenta con dos Bancos de Leche Humana: el del hospital San Martín de La Plata y el del Hospital Evita Pueblo.

Además, existen más de 50 centros de recolección en hospitales y centros de salud públicos distribuidos en distintos distritos bonaerenses.

Info gba.gob.ar