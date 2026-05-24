Un hombre detenido con estupefacientes y un arma en el Acceso Oeste

Un operativo realizado en la zona de Ampliación Agua de Oro terminó con la detención de un hombre que transportaba droga y un arma de fuego dentro de un vehículo. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Fuerza Bonaerense de Aproximación (FBA) en un trabajo articulado con el Municipio de General Rodríguez.

La intervención ocurrió sobre la Colectora Norte del Acceso Oeste, entre las calles Amberes y Cádiz, donde personal policial interceptó un automóvil Volkswagen Gol Trend para su identificación.

Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron una cantidad de marihuana que, según se informó, habría estado destinada a la comercialización en la zona. Además, secuestraron un revólver que contenía dos municiones intactas y una vaina servida.Tras el operativo, el conductor fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Segunda de Las Malvinas.

La investigación quedó en manos de las UFI N°10 y N°12, que intervienen en la causa.Desde el Municipio señalaron que este tipo de procedimientos forman parte del trabajo conjunto que se viene desarrollando con las fuerzas de seguridad para reforzar la prevención del delito y mejorar la seguridad en distintos barrios del distrito.

Info Municipalidad de General Rodríguez