Hipertensión Arterial Pulmonar: una enfermedad poco frecuente que suele detectarse tarde

La Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) es una enfermedad grave que afecta los vasos sanguíneos que conectan el corazón con los pulmones, dificultando el paso de la sangre y obligando al corazón a realizar un esfuerzo mayor para funcionar correctamente.

Especialistas advierten que uno de los principales desafíos de esta patología es la demora en el diagnóstico, ya que los primeros síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias o cardíacas más frecuentes.

Entre las señales más comunes aparecen la falta de aire al realizar actividad física, el cansancio excesivo, las palpitaciones, los mareos y la hinchazón en piernas o tobillos.

En muchos casos, estas manifestaciones se presentan de forma progresiva y son subestimadas o atribuidas al estrés, el sedentarismo u otros cuadros clínicos.

La enfermedad afecta principalmente a mujeres jóvenes y, según distintos registros médicos, una gran parte de los pacientes recibe el diagnóstico cuando la patología ya se encuentra en etapas avanzadas.

Profesionales de la salud remarcan la importancia de la detección temprana, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamientos adecuados y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El abordaje de la HAP requiere controles especializados y trabajo interdisciplinario entre cardiología, neumonología y otras áreas médicas.

Para su confirmación se utilizan estudios específicos como ecocardiogramas, evaluaciones respiratorias y cateterismo cardíaco.

En los últimos años surgieron nuevas terapias orientadas a actuar sobre los mecanismos de la enfermedad, representando un avance importante en el tratamiento y seguimiento de esta patología poco frecuente.