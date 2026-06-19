Hito médico en el Garrahan: trasplantan a dos gemelas en simultáneo con un mismo donante

Dos hermanas de 14 años fueron trasplantadas en simultáneo en el Hospital Garrahan en una intervención inédita para la institución, lo que marca un nuevo hito en la medicina pediátrica de alta complejidad en la Argentina.

Las pacientes, Mayra y Daiana, oriundas de Laferrere, padecen una enfermedad genética que afecta la función renal. Ambas recibieron órganos compatibles provenientes de un mismo donante, en una cirugía realizada antes de que ingresaran en diálisis, lo que mejora significativamente su pronóstico y calidad de vida.

Según un informe del Hospital Garrahan, el procedimiento se llevó a cabo en abril mediante un operativo coordinado en el que las adolescentes ingresaron en simultáneo a dos quirófanos, con equipos médicos trabajando en paralelo.

El dispositivo incluyó dos equipos de anestesia, cirujanos, urólogos, nefrólogos y personal especializado, alcanzando la participación de unas 20 personas en total. La intervención fue exitosa y sin complicaciones inmediatas.Las jóvenes fueron derivadas en agosto del año pasado desde el Hospital de Niños de San Justo con diagnóstico de enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, una patología de origen genético que afecta riñones e hígado y puede derivar en insuficiencia renal crónica.

Desde el equipo médico destacaron que uno de los principales objetivos del programa es acelerar el acceso al trasplante para evitar la necesidad de diálisis, favoreciendo una mejor evolución clínica y mayor calidad de vida a futuro.

El procedimiento también se destaca por su carácter inédito: es la primera vez que el Garrahan realiza trasplantes simultáneos en hermanas gemelas con órganos provenientes del mismo donante.

Las pacientes evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta, continuando con los controles post trasplante. Durante su internación, ambas compartieron el proceso acompañadas por su familia y destacaron el apoyo recibido por parte del equipo médico.

Foto Prensa Hospital Garrahan