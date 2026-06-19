La ANSV lanzó una herramienta por WhatsApp para denunciar conductas peligrosas al volante

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una nueva herramienta digital que permite denunciar conductas peligrosas y hechos de violencia vial a través de WhatsApp en todo el país.

La iniciativa se enmarca en la Semana de la Seguridad Vial y busca incorporar tecnología y participación ciudadana para fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y prevención en las calles y rutas argentinas.

Desde ahora, cualquier persona que sea testigo de maniobras temerarias o infracciones graves podrá enviar material audiovisual, junto con los datos del hecho, al número de WhatsApp 11-2787-0000.Según informaron desde el organismo, los reportes serán analizados por equipos técnicos de la ANSV y, en función de la gravedad y las pruebas aportadas, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Entre las conductas que pueden denunciarse se incluyen el exceso de velocidad, alcohol al volante, picadas ilegales, uso del celular durante la conducción, sobrepasos indebidos, patentes adulteradas y otras situaciones de riesgo vial.

El sistema requiere que el material sea registrado por terceros —como peatones o acompañantes— y no por el propio conductor.

Además, cada denuncia debe incluir imágenes o videos donde la patente del vehículo sea visible, junto con la fecha, hora y lugar del hecho.

Desde la ANSV destacaron que la herramienta busca complementar los controles tradicionales y mejorar la capacidad de detección de infracciones mediante evidencia aportada por la ciudadanía. Cada caso será evaluado individualmente y no implicará una sanción automática.

El nuevo sistema también permitirá generar información clave para identificar patrones de riesgo y reforzar campañas de concientización vial en todo el país.