Descubren en Córdoba una nueva especie de mamífero desconocida para la ciencia

Un equipo de investigadores argentinos identificó una nueva especie de roedor en el Parque Nacional Traslasierra, en la provincia de Córdoba, en un hallazgo que ya es considerado de relevancia internacional.

Se trata de la llamada rata vizcacha de Guasapampa (Apnotomys conicetorum), un mamífero hasta ahora desconocido para la ciencia global, encontrado en los bosques nativos del área protegida del noroeste cordobés.

El animal se destaca por su cola larga, su abundante pelaje y su notable capacidad de desplazamiento entre terrenos rocosos, lo que le valió la descripción de “acróbata de las rocas” por parte de los especialistas. Su hábitat natural son los ambientes serranos de Guasapampa, donde se alimenta principalmente de bromelias.

El nombre científico elegido, Apnotomys conicetorum, constituye además un reconocimiento al trabajo del CONICET y de la Administración de Parques Nacionales (APN), así como a investigadores, becarios y técnicos dedicados al estudio y conservación de la biodiversidad argentina.

El descubrimiento fue posible gracias a un trabajo colaborativo entre científicos de distintas instituciones del país, entre ellas el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el IADIZA-CONICET, el IDACOR-CONICET, el Museo de Antropología de la UNC y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.

Desde el ámbito científico destacaron que este hallazgo confirma el alto valor de conservación de los ecosistemas serranos de Córdoba y la existencia de especies aún no registradas en zonas ampliamente estudiadas.

Asimismo, los investigadores advirtieron sobre la importancia de proteger los bosques nativos frente a amenazas como la expansión agropecuaria y los incendios forestales, y remarcaron la necesidad de sostener el financiamiento de la investigación científica pública para continuar realizando descubrimientos de este tipo.