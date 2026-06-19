Baja natalidad: en 2027 no sería necesario ampliar la infraestructura de jardines de infantes

Un informe advierte que la caída sostenida de la natalidad en Argentina impactará directamente en la matrícula del nivel inicial y proyecta que hacia 2027 no sería necesario construir ni ampliar jardines de infantes para garantizar la cobertura total de la demanda.

El estudio, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, indica que entre 2016 y 2025 la población de niños de entre 3 y 5 años se redujo un 31%, pasando de 2,25 millones a 1,56 millones, mientras que la matrícula del nivel inicial cayó un 12% en el mismo período.

Según el análisis, esta tendencia demográfica permitiría que la capacidad instalada del sistema educativo alcance para cubrir a la totalidad de los niños en edad de asistir al jardín de infantes, siempre que se optimicen los recursos existentes.

En ese escenario, la cobertura podría acercarse al 100% en la mayoría de las provincias.Actualmente, la sala de 5 años presenta una escolarización casi universal, mientras que la sala de 4 alcanza el 87% y la de 3 años continúa siendo el principal desafío, con una asistencia del 58% a nivel nacional.

El informe también señala fuertes desigualdades entre jurisdicciones, especialmente en la sala de 3, donde provincias como Buenos Aires y La Rioja superan el 70% de cobertura, mientras que Corrientes, Misiones y Formosa no llegan al 30%.

En cuanto a la evolución reciente, el estudio destaca que la expansión del nivel inicial estuvo impulsada tanto por el aumento de la oferta como por la caída de la demanda, con un crecimiento del 28% en las salas de 3 años entre 2016 y 2025.

Los especialistas advierten que, si bien la baja de la natalidad abre una oportunidad para mejorar el acceso, la calidad y la equidad educativa, persisten desafíos vinculados a la distribución territorial de la oferta y a la necesidad de fortalecer la calidad pedagógica.

El trabajo concluye que la planificación del sistema educativo será clave en los próximos años para garantizar no solo el acceso, sino también experiencias educativas de calidad en la primera infancia.