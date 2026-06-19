Nación impulsa una estrategia de comunicación directa para reforzar la vacunación

El Gobierno nacional implementó una nueva estrategia destinada a fortalecer la concientización sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación en todo el país.

La iniciativa, según un informe del Ministerio de Salud al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, prevé el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina, con el objetivo de acompañar y potenciar las campañas de inmunización que se desarrollan en las distintas jurisdicciones.

La medida se encuadra en la Ley N° 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que establece entre las funciones de la autoridad sanitaria la realización de campañas de difusión e información sobre las vacunas incluidas en el Calendario Nacional.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que todas las vacunas del calendario oficial cuentan con respaldo científico, son seguras y pueden aplicarse en hospitales, centros de salud y vacunatorios públicos de todo el país, sin necesidad de orden médica.

En ese sentido, destacaron que sostener y ampliar las coberturas de vacunación resulta clave no solo para prevenir enfermedades, sino también para evitar formas graves y reducir la presión sobre el sistema sanitario.

La estrategia apunta a mejorar los niveles de inmunización mediante un contacto más directo con la población y un refuerzo constante de la prevención como política de salud pública.