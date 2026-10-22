Homicidio en barrio Yaraví: Se habrían enfrentado dos bandas de vendedores de drogas

El suceso se habría producido alrededor de las 21:30 horas de este miércoles 21 de octubre. La información preliminar señala el enfrentamiento a los tiros entre dos bandas de vendedores de drogas, entre cinco y seis integrantes cada una, referenciadas en el barrio La Perla y en el barrio Yaraví, ambos ubicados en Moreno Norte. En la esquina de las calles Honduras y México, de este último barrio, quedó una persona baleada. Murió poco después. Sería mayor de edad. Hasta el momento no hay detenidos. Trabaja personal del servicio de calle de la comisaría Moreno 1ª. El expediente por el homicidio es instruido por la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Martín Borgnia. Ampliaremos.