Aprobaron un nuevo pliego del transporte con 3 zonas adicionales y sin que paguen canon las empresas

El Honorable Concejo Deliberante aprobó una nueva versión del proyecto de concesión del servicio de colectivos. El esquema contempla 268 unidades, contratos por diez años y mayores exigencias para renovar la flota. La modificación se produjo luego de que el primer llamado recibiera una sola oferta y dos de las tres zonas quedaran desiertas.

El nuevo pliego del transporte público de pasajeros de Moreno introduce cambios en las condiciones económicas y operativas para las empresas que quieran prestar el servicio. Entre las principales modificaciones se encuentran la eliminación del canon municipal, la división del distrito en cuatro zonas y la incorporación de criterios de evaluación que ponderan la calidad del servicio, la solvencia de los oferentes y su capacidad operativa.

La reformulación se produce después de que Transportes Panamericana S.R.L., una empresa radicada en San Luis, fuera la única firma que se presentó al llamado anterior, con una propuesta para la Zona 1. Las zonas 2 y 3 quedaron sin ofertas, lo que llevó al Departamento Ejecutivo a modificar las condiciones de la convocatoria.

Sin canon municipal

Uno de los cambios centrales es la eliminación de las contraprestaciones económicas que las empresas debían realizar para contribuir con obras públicas en el distrito.

Los pliegos anteriores contemplaban obligaciones como la provisión de material asfáltico, el pago de un equivalente a 75 litros de nafta de alto octanaje por unidad o la ejecución de obras viales, entre ellas la reparación de calles mediante pavimento de hormigón.

Con la nueva versión, las concesionarias ya no deberán afrontar esas obligaciones. La modificación busca reducir los costos asociados a la prestación y mejorar las condiciones para atraer interesados, aunque deja planteado el interrogante sobre la viabilidad económica del sistema y la capacidad de las empresas para sostener el servicio.

En el anterior contrato, aprobado en el 2016 y que ganó Transportes La Perlita, debían contribuir con 200 toneladas de material caliente (bituminoso) para la reparación de calles, con la obra a cargo del municipio y la colocación (o renovación) de refugios en las paradas, entre otros. En el 2022 el HCD había aumentado unilateralmente la entrega de bituminoso en 2.000 toneladas, que no fue recepcionado por la empresa al estar vigente el convenio.

Cuatro zonas y 268 unidades

El esquema aprobado contempla cuatro áreas operativas, con una distribución total de 268 colectivos y concesiones por diez años.

Zona 1: 75 unidades, para los recorridos que conectan Trujui y Paso del Rey.

Zona 2: 117 unidades y 18 recorridos.

Zona 3: 51 unidades distribuidas en 11 recorridos, con servicios vinculados con La Reja y Francisco Álvarez.

Zona 4: 25 unidades destinadas a Cuartel V.

La cantidad de colectivos prevista supera las 243 unidades subsidiadas que figuraban en los datos correspondientes a agosto de 2026. La diferencia es de 25 vehículos, aunque ese incremento no implica necesariamente que las compensaciones provinciales deban aumentar en la misma proporción: el cálculo depende también de los costos operativos y de los ingresos por venta de boletos.

Renovación de la flota y evaluación de las ofertas

El pliego establece exigencias para incorporar unidades cero kilómetro y contempla la adecuación de frecuencias y recorridos, además de equipamiento tecnológico para fiscalizar el servicio.

La evaluación de las propuestas tendrá en cuenta la calidad técnica de los planes de operación, la solvencia económico-financiera, los antecedentes de las empresas y la infraestructura de apoyo disponible. Entre los elementos considerados figuran las playas de estacionamiento, los talleres y las oficinas administrativas dentro de las zonas de operación.

En materia de flota, se asignan puntajes según el plazo ofrecido para incorporar los colectivos nuevos. Las propuestas que garanticen la renovación en los primeros 15 días de iniciado el servicio reciben una valoración superior a aquellas que establezcan un plazo de hasta 30 días.

El objetivo es que la adjudicación contemple no solo las condiciones económicas de cada propuesta, sino también la capacidad de las empresas para sostener las frecuencias, mantener las unidades y asegurar la cobertura de los recorridos.

Continuidad laboral

El nuevo esquema también contempla la continuidad laboral de los trabajadores de la actual prestataria, Transportes La Perlita. Las futuras concesionarias deberán absorber al personal que corresponda en los términos previstos por el pliego.

La disposición busca evitar que la reorganización del sistema provoque la pérdida de puestos de trabajo durante el traspaso de los servicios a otros operadores.

Panamericana y la adjudicación de la Zona 1

La Zona 1 fue adjudicada a Transportes Panamericana S.R.L., única empresa que presentó una oferta en el procedimiento anterior. La adjudicación fue aprobada por el Concejo Deliberante con trece votos afirmativos y siete negativos.

La empresa tendrá a su cargo el circuito correspondiente a 75 unidades entre Trujui y Paso del Rey. En cambio, la falta de propuestas para las zonas 2 y 3 obligó a revisar las condiciones de contratación para el resto del distrito.

La expectativa del Departamento Ejecutivo es que la eliminación del canon y la nueva distribución territorial permitan ampliar la participación empresarial. Entre las firmas que podrían evaluar su ingreso al sistema se encuentra Transportes La Perlita, histórica prestataria del servicio local, que no participó del primer llamado.

Este nuevo proyecto votado por el HCD tuvo reuniones previas entre funcionarios de la intendencia y representantes de las cámaras y de las empresas, según pudimos confirmar.

Vía Moreno, una alternativa municipal

En paralelo, el Municipio cuenta con Vía Moreno, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) aprobada por el Concejo Deliberante, con una participación estatal del 51% y la posibilidad de incorporar capital privado.

La sociedad fue impulsada como una alternativa ante las dificultades para conseguir oferentes y como una herramienta de intervención municipal en el transporte. Sin embargo, su creación no implica que disponga automáticamente de los colectivos, las instalaciones, el personal y los recursos necesarios para operar: una eventual prestación dependerá de las decisiones que se adopten y de la capacidad de reunir esos medios.

El desafío de sostener el servicio

El nuevo sistema tiene previsto comenzar a funcionar en enero de 2027. Hasta entonces, la respuesta de las empresas será determinante para saber si las modificaciones permiten cubrir las cuatro zonas y garantizar los recorridos.

La eliminación del canon reduce las obligaciones económicas que figuraban en los pliegos anteriores, pero no resuelve por sí sola la ecuación financiera del transporte. La disponibilidad de subsidios, los costos de explotación, la recaudación por boletos y las exigencias de renovación de la flota serán factores decisivos para determinar si las futuras concesionarias pueden sostener el servicio durante los diez años previstos.

El desafío para el Municipio será lograr que el nuevo esquema se traduzca en una prestación efectiva, con frecuencias adecuadas, unidades modernas, cobertura territorial y continuidad laboral. Muchas de las calles por la que deben pasar los distintos recorridos no están en condiciones para que transiten colectivos con piso bajo ¿el municipio las reparará?