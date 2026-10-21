La Provincia acordó con gremios docentes y de la Ley 10430 un aumento salarial del 6% escalonado en octubre y noviembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo de aumento salarial para las y los trabajadores docentes y de la Ley 10430 del 6% escalonado, 3% en octubre y 3% en noviembre, sobre los salarios de septiembre.

El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026.

En el caso de las y los docentes, más allá de la propuesta salarial, se avanzó en puntos importantes en relación a la simplificación de los procedimientos administrativos y avance en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios alcanzan este acuerdo gracias al diálogo, en el marco de una compleja situación económica y financiera para el estado provincial, debido a la caída de la recaudación producto de una menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional, particularmente las transferencias no automáticas.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con el empleo público provincial, y continuará realizando los mayores esfuerzos para sostener las fuentes de trabajo y garantizar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la Provincia.

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